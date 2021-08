Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La réaction du Real Madrid après le coup de gueule de Leonardo !

Publié le 26 août 2021 à 9h45 par A.D.

Pour s'offrir les services de Kylian Mbappé dès cet été, le Real Madrid a formulé une offre qui avoisine les 160M€. Alors que Leonardo a pris cette offensive comme un manque de respect, le club merengue serait actuellement bouleversé.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé aurait décidé de ne pas prolonger avec le PSG pour pouvoir réaliser son rêve de signer au Real Madrid. Plutôt que d'attendre l'été 2022 pour récupérer le Français à 0€, le club merengue a préféré lancer une offensive dès maintenant pour s'offrir Kylian Mbappé le plus tôt possible. Et comme l'a confirmé Leonardo, le Real Madrid a formulé une offre de l'ordre de 160M€. Toutefois, le directeur sportif du PSG n'a pas du tout bien reçu cette proposition. « Par rapport à la position du Real, ça ressemble à une stratégie pour avoir un non de notre part, pour montrer qu’ils ont tout essayer et d’attendre un an pour l’avoir libre. Cela fait deux ans que le Real se comporte comme ça, c’est incorrect, illégal même car ils ont contacté le joueur. C’est inacceptable pour nous, parce que ce n’est pas correct. C’est la preuve même de la stratégie : une offre arrive à un an de la fin de son contrat et à 7 jours de la fin du mercato. Ils veulent un refus pour montrer à Kylian qu’ils ont tout essayé et commencer à négocier pour l’année prochaine » , a pesté Leonardo, avant d'en rajouter une couche.

Le Real Madrid touché par les annonces de Leonardo ?