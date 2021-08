Mercato - PSG : Kylian Mbappé prêt à revenir sur sa décision ? La réponse !

Foot - Mercato - PSG

Comme l’a confirmé publiquement Leonardo, Kylian Mbappé souhaite claquer la porte du PSG pour aller au Real Madrid cet été. Et il semblerait que rien ne puisse le faire changer de position…

Dans des propos rapportés mercredi après-midi par RMC Sport, Leonardo a pour la première fois acté en public les envies de départ de Kylian Mbappé, qui n’a plus qu’un an de contrat avec le PSG et souhaite rejoindre le Real Madrid : « Kylian Mbappé a envie de partir, ça me semble clair », a indiqué le directeur sportif parisien, qui a déjà refusé une offre de 160M€ dans ce dossier. Et en attendant de connaître l’épilogue du feuilleton Mbappé, la position de l’attaquant du PSG ne semble pas en mesure d’évoluer…

Selon les révélations de Sky Sports , Kylian Mbappé souhaite toujours quitter le PSG cet été pour aller au Real Madrid. L’attaquant tricolore espère que les deux clubs trouveront rapidement un accord et semble même déterminé à patienter jusqu’aux dernières heures du mercato estival. La balle est donc dans le camp du PSG, puisque Mbappé ne changera pas d’avis.

