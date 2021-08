Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar tombe de haut avec Kylian Mbappé…

Publié le 26 août 2021 à 11h30 par Hadrien Grenier

Convaincue pendant des mois d’être en mesure de convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain, la direction du club parisien a essuyé échecs sur échecs dans le dossier. À tel point que Nasser Al-Khelaïfi lui-même n’y croirait maintenant plus.

C’est maintenant un fait, Kylian Mbappé est susceptible de quitter le Paris Saint-Germain d’ici la fin de cette fenêtre estivale des transferts. Leonardo l’a effectivement reconnu ce mercredi devant la presse, tout en affirmant qu’un départ n’interviendra que si le Real Madrid remplit les conditions demandées par le PSG. Selon les informations dévoilées par France Bleu , il faudra plus de 200 M€ pour convaincre les pensionnaires du Parc des Princes, précisément 220 M€ selon Le Parisien . Pour l’heure, le compte n’y est pas puisque les Merengue n’ont proposé « que » 160 M€ pour le joueur dont le contrat au PSG expirera le 30 juin prochain. Le club présidé par Florentino Pérez prévoirait néanmoins de revenir à la charge avec une offre revue à la hausse selon les informations dévoilées par RMC Sport ce mercredi soir, mais toute la question est de savoir si cette nouvelle offensive correspondra à la demande parisienne. Mais en attendant, la seule chose que ce feuilleton relève est un terrible constat d’échec dans la gestion du dossier Kylian Mbappé par la direction du PSG.

Nasser Al-Khelaïfi a longtemps voulu y croire

Oui, Kylian Mbappé a sans doute des torts et mérite des critiques. Dans le fond, vouloir rejoindre le Real Madrid, le club de coeur de son enfance, pour être la tête de gondole d’un nouveau projet se comprend. En revanche, la forme est critiquable à juste titre, lui qui par exemple laissait un temps entendre qu'il conditionnait une éventuelle prolongation à un renforcement de l’équipe. Cela a été fait cet été, mais rien n’a changé dans sa réflexion pour autant, même s’il se verrait bien évoluer le temps d’un an aux côtés de Leo Messi et de Neymar et qu’il partait du principe que sa saison 2021/2022 se déroulerait au PSG comme l’avait annoncé RMC Sport il y a quelques semaines. Mais il est clair que l’attaquant de 22 ans est clairement fermé de longue date à une prolongation. Et visiblement, la direction parisienne est également tombée de haut comme de nombreux observateurs sur ce point.



En effet, L’Equipe explique dans ses colonnes du jour que Nasser Al-Khelaïfi pensait encore il y a quelques semaines qu’il finirait par convaincre Kylian Mbappé de parapher un nouvel engagement avec le club de sa ville natale. Le patron du PSG misait en ce sens sur son lien de confiance avec la famille du Champion du monde 2018. Cependant, à la suite des derniers échanges avec le joueur, le président parisien a fini par comprendre qu’il n’y avait que très peu de chances qu’un renouvellement du bail de l’ancien joueur de l’AS Monaco se produise. Et pourtant, on ne pourra pas dire que Kylian Mbappé n’avait pas prévenu ! Effectivement, le quotidien français affirme que le numéro 7 du PSG avait communiqué en fin de saison Leonardo par l’intermédiaire de son entourage qu’il ne prévoyait pas de prolonger son contrat.

Kylian Mbappé tiendra-t-il sa promesse de ne pas partir libre ?