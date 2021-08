Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar recalé à deux reprises par Kylian Mbappé ?

Publié le 26 août 2021 à 10h15 par H.G.

Alors que le PSG a toujours affirmé son intention de prolonger le contrat de Kylian Mbappé, le principal intéressé n’aurait visiblement jamais ouvert la porte à cela.

Kylian Mbappé est peut-être en train de vivre ses derniers jours en tant que joueur du PSG. Et pour cause, à un an de la fin de son contrat, l’international français fait l’objet d’un intérêt pour le moins insistant de la part du Real Madrid. Après une première offre chiffrée à 160 M€ et repoussée par le club parisien, l’écurie espagnole pourrait maintenant revenir à la charge en revoyant à la hausse sa proposition initiale d’après RMC Sport . Et tandis que Kylian Mbappé aurait prévenu le PSG de son envie de ne pas prolonger son contrat en fin de saison, l’attaquant de 22 ans aurait fermé la porte à toute éventuelle formule de renouvellement de son bail.

Kylian Mbappé a repoussé deux offres de prolongation