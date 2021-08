Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un premier obstacle dans le dossier Lewandowski ?

Publié le 26 août 2021 à 7h20 par La rédaction

Si Paris a ciblé Lewandowski comme priorité pour remplacer Mbappe en cas de transfert de dernière minute, un obstacle de taille reste à surmonter. Analyse.

Comme révélé par le10sport.com, Robert Lewandowski constitue la priorité du PSG en cas de vente de dernière minute de Kylian Mbappe au Real Madrid. Le deal dispose d’un contexte favorable, Lewandowski étant représenté par Pini Zahavi, proche des Qataris, et ayant émis la volonté de quitter le Bayern à court ou moyen terme. De plus, s’il était peu enthousiaste à l’idée de jouer au PSG auparavant, la perspective de former un trio magique avec Neymar et Messi apparaît de nature à changer la donne.

Le Bayern n’est pas en position de faiblesse…