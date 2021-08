Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une porte de sortie trouvée pour cet indésirable ?

Publié le 26 août 2021 à 7h00 par La rédaction

Cantonné à son rôle de remplaçant au Real Madrid, Alvaro Odriozola serait pisté par la Fiorentina qui aimerait un prêt avec option d’achat pour le latéral espagnol.

Pendant que Florentino Pérez s’agite en coulisses sur le dossier Kylian Mbappé, certains indésirables attendent toujours que leur situation évolue. Si beaucoup ont trouvé une porte de sortie, Alvaro Odriozola patiente toujours. Avec le retour de Daniel Carvajal à la compétition, Odriozola a encore moins de temps de jeu qu’à l’accoutumée. Cela tombe bien, une issue se dessinerait enfin pour l’ancien joueur du Bayern Munich.

Alvaro Odriozola pour remplacer… Pol Lirola