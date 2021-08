Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La réponse est tombée pour la succession de Kylian Mbappé !

Publié le 26 août 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Même si l’avenir de Kylian Mbappé au PSG semble s’assombrir de jour en jour, Leonardo assure qu’il n’a pas prévu d’attirer un autre attaquant dès cet été au club.

Kylian Mbappé au PSG, ça sent la fin ! Le Real Madrid a en effet parvenir une première offre de 160M€ repoussée par le club de la capitale, mais le club merengue devrait revenir à la charge avant la fin du mercato estival. Dans cette optique, faut-il s’attendre à ce que le PSG fasse venir un autre attaquant dans les prochains jours ? Leonardo s’est montré très clair à ce sujet mercredi après-midi dans des propos rapportés par RMC Sport.

« Je ne prépare rien pour l’instant »