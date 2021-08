Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Doha, on prépare le terrain pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 25 août 2021 à 23h10 par A.C.

Après Lionel Messi, Cristiano Ronaldo pourrait être le prochain gros coup du Paris Saint-Germain.

Qui pourrait remplacer Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain ? Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, un départ du Français est envisagé au sein du club parisien, alors que le Real Madrid s’est récemment présenté avec une offre de 160M€. Pour le remplacer, le nom de Richarlison est notamment évoqué, avec Neymar qui pousserait auprès de Leonardo pour qu’il recrute son compatriote. Le grand rêve du PSG pourrait toutefois être Cristiano Ronaldo ! Ce dernier souhaiterait quitter la Juventus, qui serait plus qu’ouverte au départ d’un salaire de 31M€ par an, devenu un véritable poids pour les caisses bianconere. A Turin, on souhaiterait toutefois récupérer près de 25M€ pour la dernière année de contrat de Cristiano Ronaldo.

Icardi plus Paredes pour Cristiano Ronaldo ?