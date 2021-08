Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo, Al-Khelaïfi... La décision radicale du Real Madrid pour Mbappé !

Publié le 26 août 2021 à 10h45 par A.D.

Alors que Leonardo n'a pas du tout apprécié l'attitude du Real Madrid concernant Kylian Mbappé, le Real Madrid ne voudrait plus avoir affaire à lui sur ce dossier. Selon la presse espagnole, le club emmené par Carlo Ancelotti attendrait désormais une réponse de Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG.

Pour s'offrir les services de Kylian Mbappé dès cet été, le Real Madrid est passé à l'action avec une offensive à hauteur de 160M€. Mais comme l'a annoncé Leonardo, le PSG a très mal pris cette offre et l'a refusée. « Une offre à 160M€ ? Je ne peux pas confirmer les chiffres, mais c’est autour de ça. C’est moins que ce qu’on l’a payé. Mais c’est surtout la manière de faire du Real Madrid qui ne nous plaît pas » , a lancé le directeur sportif du PSG lors d'un entretien accordé à RMC Sport . D'après les indiscrétions d' El Larguero (Cadena Ser), la direction du Real Madrid ne comprendrait pas la réaction de Leonardo, estimant ne pas avoir manqué de respect au PSG sur ce coup là. Et alors que le directeur sportif du PSG a poussé un coup de gueule, le club emmené par Carlo Ancelotti ne voudrait plus avoir affaire à lui en ce qui concerne Kylian Mbappé.

Le Real Madrid snobe Leonardo et attend le verdict d'Al-Khelaïfi