Mercato - PSG : Al-Khelaïfi fait une nouvelle annonce sur Kylian Mbappé !

Publié le 26 août 2021 à 14h45 par H.G.

Alors que le feuilleton Kylian Mbappé bat son plein, le président du PSG a laissé entendre qu’il prendra la parole très bientôt sur le sujet.

Kylian Mbappé au Real Madrid, c’est une option plus que jamais crédible. En effet, à un an de la fin de son contrat, l’international français fait l’objet d’une cour intensive de la part du club madrilène qui a déjà formulé une première de 160 M€ repoussée par le PSG. Une deuxième proposition dont le montant n’a pas filtré serait en préparation, et ce alors que Paris réclamerait 220 M€ pour se séparer de son attaquant de 22 ans.

« Je parlerai plus tard »