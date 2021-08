Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une bombe sur Mbappé !

Publié le 26 août 2021 à 12h15 par A.D.

Alors que Kylian Mbappé refuse de prolonger pour rejoindre le Real Madrid, Florentino Pérez a formulé une offre de 160M€ au PSG. Désireux d'en finir au plus vite avec ce dossier, Nasser Al-Khelaïfi et le président du Real Madrid pourraient tomber d'accord pour un transfert à 180M€ ce week-end.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé pourrait faire ses valises dans les prochains jours. Déterminé à rejoindre le Real Madrid, l'attaquant français refuserait de prolonger avec le PSG. Conscient de la situation, Florentino Pérez a dégainé une première offre de 160M€. Une offensive balayée d'un revers de la main par Leonardo, le directeur sportif du PSG. Malgré ce refus, le président du Real Madrid devrait repasser à l'assaut dans les prochains pour Kylian Mbappé, comme l'a indiqué RMC Sport ce jeudi matin. Et cette prochaine attaque pourrait être la bonne pour le Real Madrid.

Un transfert à 180M€ pour Kylian Mbappé ?