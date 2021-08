Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle offre du Real Madrid pour Mbappé est connue !

Publié le 26 août 2021 à 16h00 par H.G.

Alors qu’il est annoncé que le Real Madrid va repasser à l’action en formant une deuxième offre au PSG pour recruter Kylian Mbappé, celle-ci ne devrait pas atteindre ce que demande le club parisien.

Le dossier Kylian Mbappé connait un énorme coup d’accélérateur cette semaine. En effet, c’est maintenant que le Real Madrid a décidé de passer à l’action pour arracher l’attaquant de 22 ans au PSG, à un an du terme de son contrat. En ce sens, une première offre à hauteur de 160 M€ a été formulée par les Madrilènes. Cependant, celle-ci a été repoussée par l’écurie parisienne qui demanderait pas moins de 220 M€ pour laisser partir Kylian Mbappé si l’on en croit les informations dévoilées par Le Parisien ce mercredi.

Une nouvelle offre comprise entre 170 et 180 M€ !