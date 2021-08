Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid sûr de son coup pour Kylian Mbappé ?

Publié le 26 août 2021 à 15h20 par La rédaction

En Espagne, on affirme que le Real Madrid est désormais sûr de parvenir à boucler le deal Mbappe avant la fin du mercato. Analyse.

Selon les informations du journaliste de Goal Espana, Mario Cortegana, le Real Madrid serait persuadé de parvenir à boucler le transfert de Kylian Mbappe avant la fin du mercato estival. Que faut-il en penser ?

Tout à fait compréhensible

En l’état, cela apparaît tout à fait logique à partir du moment où le PSG a ouvert la porte, ce dont le Real a forcément eu la garantie, sinon il n’aurait pas fait d’offre. Logique aussi à partir du moment où le PSG le reconnaît publiquement en indiquant qu’il avait refusé l’offre du Real Madrid car elle n’était pas suffisante, et non parce qu’il ne voulait pas vendre Mbappe. Dans ces conditions, le club merengue sait qu’il ne s’agit plus que d’une question de prix, et qu’en rehaussant un peu son offre, il parviendra à un accord avec le PSG dans les prochains jours.