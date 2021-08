Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid afficherait une énorme certitude pour Mbappé !

Publié le 26 août 2021 à 12h45 par H.G.

Alors que sa première offre pour Kylian Mbappé a été refusée, le Real Madrid serait extrêmement confiant quant à une issue du dossier en sa faveur.

Après avoir vu sa première offensive chiffrée à 160 M€ être repoussée par le Paris Saint-Germain, le Real Madrid pourrait très bientôt revenir à la charge pour arracher la signature de Kylian Mbappé. C’est ce qu’a affirmé RMC Sport ce mercredi soir en indiquant que le club madrilène prévoit de revoir à la hausse son offre. Toute la question est maintenant de savoir si celle-ci sera susceptible de convaincre Paris, qui réclamerait pas moins de 220 M€ pour laisser filer son attaquant de 22 ans selon les informations du Parisien . Mais en attendant, le Real Madrid serait persuadé que le dénouement du dossier est imminent.

Le dossier Kylian Mbappé réglé d’ici la fin de semaine ?