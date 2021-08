Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une énorme bombe sur l'avenir de Mbappé !

Publié le 26 août 2021 à 22h10 par A.M.

Alors que le Real Madrid est revenu à la charge pour Kylian Mbappé, le PSG pourrait se résoudre à accepter cette offre. Selon la presse espagnole, le dénouement de ce feuilleton est même imminent !

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG n'est plus fermé à une vente de Kylian Mbappé et entame même les recherches pour remplacer son international français. D'ailleurs, mardi soir, le Real Madrid a dégainé une première offre estimée à 160M€ que le club de la capitale a finalement refusé. Pas de quoi refroidir les Madrilènes qui sont revenus à la charge ce jeudi soir avec une nouvel proposition revue à la hausse. En effet, cette fois-ci, le Real Madrid a offert 170M€ + 10M€ de bonus. Une offre qui pourrait bien faire mouche.

L'arrivée de Mbappé au Real Madrid annoncée vendredi ?