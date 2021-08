Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar attend une offre folle pour lâcher Mbappé !

Publié le 26 août 2021 à 21h15 par A.M.

Alors que le PSG n'a toujours pas répondu à la seconde offre du Real Madrid pour Kylian Mbappé, le club parisien réclamerait 230M€ pour lâcher son attaquant.

Tout s'est encore accéléré ce jeudi soir dans le feuilleton Mbappé. En effet, deux jours après avoir vu son offre de 160M€ refusée par le PSG, le Real Madrid a revu sa proposition à la hausse en transmettant cette fois-ci une offre de 170M€ auxquels peuvent s'ajouter 10M€ de bonus. Un prix légèrement supérieur et qui correspond à l'investissement consenti par le PSG en 2017 pour s'offrir Kylian Mbappé en provenance de l'AS Monaco. Suffisant pour convaincre les Parisiens ?

Le PSG veut 230M€ pour Mbappé