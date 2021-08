Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle annonce du Real Madrid sur Kylian Mbappé !

Publié le 26 août 2021 à 21h00 par A.M.

Interrogé sur la situation de Kylian Mbappé, Emilio Butragueno, directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, se montre assez mystérieux à ce sujet.

Depuis mardi, le feuilleton Mbappé affole le football européen. Et pour cause, le Real Madrid a dégainé sa première offre il y a 48 heures. Une proposition chiffrée à 160M€ et refusée par le PSG qui attend un montant bien plus important. C'est la raison pour laquelle le club merengue est revenu à la charge ces dernières heures avec une offre de 180M€, dont 10M€ de bonus. Directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, Emilio Butragueno, qui représentait le club merengue lors du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions, n'a pas échappé aux questions sur l'avenir de Kylian Mbappé.

«Il faut être calme et attendre»