Mercato : Les stars du PSG connaissent l'issue du feuilleton Mbappé !

Publié le 26 août 2021 à 17h30 par Arthur Montagne

Alors que le feuilleton Mbappé bat son plein, au sein du vestiaire du PSG, les poids lourds de l'effectif parisien seraient parfaitement conscients que l'attaquant français finira par quitter le club de la capitale d'ici le 31 août date à laquelle le mercato fermera ses portes.

Cette fois-ci, le feuilleton Mbappé est vraiment intense. Après de longs mois d'attente, le Real Madrid est effectivement passé à l'action en transmettant une première offre pour l'attaquant français. C'est ainsi que le PSG a reçu une proposition de 160M€ venue de la Casa Blanca . Mais le club parisien a finalement décidé de repousser cette offre. Et pourtant, ce dossier est encore loin d'être bouclé. En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG se prépare à un départ de Kylian Mbappé. Et pour cause, Leonardo a confirmé les velléités de départ de son attaquant : « Kylian Mbappé a envie de partir, ça me semble clair. Si le Real Madrid fait une offre, ça me semble clair… Moi je donne une position, qui, je pense, est claire pour tout le monde. On ne peut pas, la dernière semaine du mercato changer nos plans. S’il a envie de partir, on ne va pas le retenir, mais c’est à nos conditions . » Par conséquent, la vente de Kylian Mbappé prend de l'ampleur, surtout que le Real Madrid semble prêt à revenir à la charge. Et dans le vestiaire du PSG, tout le monde ne parle que de ça.

Le vestiaire du PSG s'est fait à l'idée du départ de Mbappé