Mercato - PSG : Cette nouvelle révélation à 180M€ dans le feuilleton Mbappé !

Publié le 26 août 2021 à 17h15 par A.M.

Alors que le PSG a refusé les premières avances du Real Madrid pour Kylian Mbappé, le club merengue serait disposé à proposer jusqu'à 180M€ pour recruter l'attaquant français.

Ces derniers jours, le feuilleton Mbappé s'est clairement accéléré. En effet, mardi soir, le Real Madrid a transmis une offre de 160M€ au PSG pour l'attaquant français. Proposition immédiatement par les Parisiens comme l'a confirmé Leonardo : « Si on a refusé l’offre ? Oui, on a dit non verbalement. Mais on ne retient personne. Si quelqu’un veut partir et que nos conditions sont satisfaites, on verra. Mais on a créé un rêve avec nos joueurs cet été, et on ne laissera personne le détruire. On considère l’offre comme très loin de ce que Kylian représente aujourd’hui ». Mais le Real Madrid n'est pas découragé.

Le Real prêt à augmenter son offre jusqu'à 180M€ ?