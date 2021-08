Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce tonitruante d'Al-Khelaïfi sur l'avenir de Mbappé !

Publié le 26 août 2021 à 20h00 par A.M. mis à jour le 26 août 2021 à 20h03

En marge du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi a été interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé. Et le président du PSG se montre très ferme.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG se prépare à un départ de Kylian Mbappé en travaillant sur sa succession, et attend même l'offre du Real Madrid. Une première proposition est arrivée dès mardi soir puisque le club merengue a offert 160M€ au PSG pour racheter la dernière année de contrat de l'attaquant français. Offre refusée par les Parisiens qui attendent un montant supérieur pour lâcher leur star. « On considère l’offre comme très loin de ce que Kylian représente aujourd’hui », expliquait d'ailleurs Leonardo.

«La position du club est claire. On ne va pas la changer»