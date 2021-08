Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid aurait bien dégainé une nouvelle offre pour Mbappé !

Publié le 26 août 2021 à 18h45 par A.M.

Après un premier refus du PSG, le Real Madrid serait revenu à la charge pour recruter Kylian Mbappé avec une offre revue à la hausse.

Le feuilleton Mbappé n'en finit plus d'évoluer. En effet, mardi soir, le Real Madrid a transmis une première offre estimée à 160M€, refusée par le PSG comme l'a confirmé Leonardo : « Si on a refusé l’offre ? Oui, on a dit non verbalement. Mais on ne retient personne. Si quelqu’un veut partir et que nos conditions sont satisfaites, on verra. Mais on a créé un rêve avec nos joueurs cet été, et on ne laissera personne le détruire. On considère l’offre comme très loin de ce que Kylian représente aujourd’hui . » Le PSG attendrait un montant au moins similaire à celui débourser en 2017, à savoir 180M€. Et cela tombe bien puisque le Real Madrid aurait envoyé une nouvelle offre.

155M€ + 25M€ de bonus pour Mbappé ?