Mercato - PSG : Le Real Madrid lance son assaut final pour Mbappé !

Publié le 26 août 2021 à 19h45 par A.M. mis à jour le 26 août 2021 à 19h47

Bien décidé à recruter Kylian Mbappé, le Real Madrid est revenu à la charge en transmettant une nouvelle offre qui pourrait bien être la dernière.

Tout s'accélère une nouvelle fois. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG ne ferme plus la porte à une vente de Kylian Mbappé et prépare même sa succession. Malgré tout, la première offre du Real Madrid a été jugée insuffisante par le club parisien qui a refusé de lâcher son Champion du monde contre 160M€. « Si on a refusé l’offre ? Oui, on a dit non verbalement. Mais on ne retient personne. Si quelqu’un veut partir et que nos conditions sont satisfaites, on verra. Mais on a créé un rêve avec nos joueurs cet été, et on ne laissera personne le détruire. On considère l’offre comme très loin de ce que Kylian représente aujourd’hui », expliquait Leonardo à ce sujet. Mais le Real Madrid n'a pas dit son dernier mot.

170M€ + 10M€ de bonus : l'offre finale du Real Madrid