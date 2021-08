Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Offres, vente… Ça part dans tous les sens à Madrid pour Mbappé !

Publié le 26 août 2021 à 19h30 par Th.B. mis à jour le 26 août 2021 à 19h40

Ces dernières heures, les informations se sont succédées quant à une deuxième offre du Real Madrid pour Kylian Mbappé. Néanmoins, les démentis se sont également enchaînés. De quoi laisser un grand flou perdurer. Mais du côté du club merengue, on se préparerait quand même à accueillir l’attaquant du PSG.

« Si on a refusé l’offre ? Oui, on a dit non verbalement. Mais on ne retient personne. Si quelqu’un veut partir et que nos conditions sont satisfaites, on verra. Mais on a créé un rêve avec nos joueurs cet été, et on ne laissera personne le détruire. On considère l’offre comme très loin de ce que Kylian représente aujourd’hui » . Au coeur de toutes les rumeurs et des informations circulant au sujet d’offre formulée par le Real Madrid, Leonardo a fait passer ce message lors d’un entretien accordé à RMC Sport mercredi. Comme le10sport.com vous l’a dévoilé en exclusivité le 25 août, le plan de vol du PSG est bien clair en ce qui concerne la succession de Kylian Mbappé. Si une vente avait lieu d’ici la clôture du mercato estival, il faudrait compter sur Robert Lewandowski qui souhaite selon nos informations quitter le Bayern Munich alors qu’un accord pourrait rapidement être trouvé avec son agent Pini Zahavi. Si Mbappé venait à rester, le PSG miserait alors sur Erling Braut Haaland l’été prochain, dont la clause libératoire fixée à 75M€ sera alors effective. Mais qu’en est-il de la situation du côté du Real Madrid ? Cette journée de jeudi semble avoir été un nouveau tournant dans le feuilleton Kylian Mbappé.

Une deuxième offre du Real Madrid ? Le poker menteur…

Comme Leonardo l’a fait savoir ce mercredi, le PSG a bel et bien refusé la première approche concrète du Real Madrid qui avoisinerait les 160M€. Néanmoins, d’après Sky Sports , le PSG aurait reçu une nouvelle proposition de transfert de la part des Merengue qui s’élèveraient à 170M€ alors que Le Parisien a confié dans la foulée que le Real Madrid serait prêt à monter à 180M€. Mais tout a très vite été démenti et premièrement par Goal España qui a assuré que le PSG aurait démenti cette offre aux journalistes des médias du club. Même son de cloche de RMC Sport lorsque talkSPORT a révélé plus récemment que la deuxième proposition du Real Madrid en question serait de 155M€ avec 25M€ de bonus. Et cette offre serait déjà parvenue sur les bureaux du PSG.

… Le Real Madrid prépare l’arrivée de Mbappé