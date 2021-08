Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Transfert, Mbappé... Une énorme annonce est tombée en interne !

Publié le 26 août 2021 à 16h15 par A.M.

Alors que le départ de Kylian Mbappé semble se confirmer, le vestiaire du PSG aurait été prévenu de l'issue de ce dossier d'ici le 31 août.

Quelle sera l'issue du feuilleton Mbappé ? Plus le temps passe, plus un départ semble prendre forme. En effet, le PSG a refusé la première du Real Madrid estimée à 160M€. Toutefois, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club de la capitale se prépare à un départ de son attaquant. D'ailleurs, une nouvelle offre devrait prochainement être transmise par le club merengue. Une proposition qui sera bien sûr revue à la hausse et qui pourrait donc finir par convaincre le PSG de lâcher Kylian Mbappé.

Le vestiaire averti du départ de Mbappé ?

Et selon les informations du journaliste Fabrice Hawkins, Kylian Mbappé devrait bel et bien quitter le PSG d'ici la fin du mercato. Un sujet qui alimente les conversations au sein du vestiaire, à tel point que plusieurs joueurs auraient reçu l'information selon laquelle le Champion du monde allait quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Par conséquent, un départ de l'attaquant français semble clairement se confirmer.