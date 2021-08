Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Énorme coup de tonnerre pour Kylian Mbappé !

Publié le 26 août 2021 à 18h15 par Th.B.

Alors que la presse anglaise a fait état d’une nouvelle offre de transfert transmise aux dirigeants du PSG par le Real Madrid, la vérité serait tout autre et le club parisien aurait nié une telle approche. Explications.

Comme le10sport.com vous l’a révélé, le PSG prépare bel et bien le départ de Kylian Mbappé et a prévu deux possibilités concrètes pour sa succession. La première se nomme Robert Lewandowski et viendrait remplacer le champion du monde tricolore d’ici la fin du mercato si ce dernier était finalement vendu au Real Madrid qui a déjà bougé ses pions en formulant une offre de transfert. La deuxième serait un pari sur le long terme puisque le PSG attendrait 2022 afin de lever la clause libératoire qui sera alors active dans le contrat d’Erling Braut Haaland et fixée à 75M€, si Mbappé quittait le PSG libre de tout contrat à la fin de la saison. Ces dernières heures, il a été question d’une deuxième offre de transfert pour Kylian Mbappé proposée par le Real Madrid au PSG et qui s’élèverait à 170M€.

Finalement aucune offre du Real Madrid de 170M€ !