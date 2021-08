Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Cristiano Ronaldo se fait tacler sur son transfert !

Publié le 27 août 2021 à 13h00 par La rédaction

Alors qu’il serait sur le point de quitter la Juventus pour Manchester City, Cristiano Ronaldo s’est fait tacler par Ole Gunnar Solskjaer, l’entraîneur de Manchester United, sur son choix.

Trois ans après son arrivée à la Juventus, Cristiano Ronaldo n’a jamais été aussi proche d’un départ. Lassé des mauvais résultats de son équipe, le Portugais souhaiterait quitter l’Italie. Surtout que depuis le retour de Massimiliano Allegri, Ronaldo ne ferait plus l’unanimité. Le seul candidat pour accueillir le quintuple ballon d’or, c’est Manchester City. La Juve ne demanderait que 30M€ et selon Gianluca Di Marzio, les Skyblues pourraient faire une offre aux environs de la somme demandée. Ce qui risque de ne pas plaire aux supporters de… Manchester United.

« Lorsque vous avez joué pour Manchester United, vous n’allez pas à Manchester City »