Mercato - Juventus : Le feuilleton Ronaldo est bel et bien relancé !

Publié le 27 août 2021 à 16h00 par La rédaction

Annoncé du côté de Manchester City, Cristiano Ronaldo pourrait finalement filer du côté de Manchester United qui vient de se hisser dans ce dossier.

La rumeur commençait à prendre de l’ampleur, c’est maintenant officiel : Cristiano Ronaldo va quitter la Juventus cet été. Après une année très compliquée passée sous les ordres d’Andrea Pirlo, le Portugais a annoncé à son entraîneur et ses coéquipiers qu’il souhaitait partir. Une décision confirmée par Massimiliano Allegri en conférence de presse : « Cristiano Ronaldo m’a annoncé hier son choix de quitter le club. Cristiano a salué ses coéquipiers ce matin Il ne s’est pas entraîné aujourd’hui et n’est pas convoqué pour le match contre Empoli ». Mais alors que le quintuple ballon d’or semblait se diriger vers Manchester City, l’un de ses anciens clubs pourrait tout relancer.

« S'il devait s'éloigner de la Juventus, il saura que nous sommes là »