Mercato - Juventus : Nouvelle bombe sur l’avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 27 août 2021 à 15h00 par H.G. mis à jour le 27 août 2021 à 15h03

Alors que tout indiquait que Cristiano Ronaldo prenait la direction de Manchester City, un énorme retournement de situation serait en train d’intervenir dans le dossier.

Il n’y a qu’une chose de certaine dans le feuilleton Cristiano Ronaldo : il ne sera plus à la Juventus cette saison. Massimiliano Allegri l’a annoncé en conférence de presse ce vendredi et l’international portugais a pris un avion à l’aéroport de Turin. Pour s’engager à Manchester City, le club rival de son ancienne écurie qu’est Manchester United ? C’était jusque-là la tendance annoncée ces dernières heures dans la presse. Sauf que ce vendredi, tout serait en train de s’inverser pour l’avenir de Cristiano Ronaldo !

Cristiano Ronaldo direction Manchester… United ?