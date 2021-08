Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Guardiola a déjà des doutes sur Cristiano Ronaldo !

Publié le 27 août 2021 à 14h00 par La rédaction

Alors que Manchester City ne serait plus très loin de s’attacher les services de Cristiano Ronaldo, Pep Guardiola aurait encore des doutes concernant sa place dans l’équipe des Skyblues.

A côté du transfert de Lionel Messi au PSG, c’est l’autre tube de l’été : Cristiano Ronaldo veut quitter la Juventus. Après une saison très compliquée, le Portugais a fait son choix et il souhaite partir à un an de la fin de son contrat. Vu le salaire, une seule équipe serait capable de l’accueillir : Manchester City. Le club entraîné par Pep Guardiola n’est pas parvenu à attirer Harry Kane et pourrait donc se rabattre sur le quintuple ballon d’or. Mais avec Manchester City, quel rôle serait réservé à Cristiano Ronaldo ?

Pep Guardiola ne sait pas quoi faire de Ronaldo