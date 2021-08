Foot - Mercato

Mercato - Officiel : Manchester United annonce le grand retour de Cristiano Ronaldo !

Publié le 27 août 2021 à 17h58 par La rédaction mis à jour le 27 août 2021 à 18h03

Alors qu’il n’a toujours pas effectué sa visite médicale, Cristiano Ronaldo a été annoncé comme étant un nouveau joueur de Manchester United par le club anglais.

Après des heures de rumeurs incessantes et d’une potentielle arrivée à Manchester City, Cristiano Ronaldo a finalement pris la direction de Manchester United ce vendredi. En effet, alors qu’il se trouve toujours à Lisbonne pour passer sa visite médicale, le quintuple Ballon d’or a témoigné d’un accord entre Manchester United et la Juventus pour son transfert. Afin que cette opération soit une réussite, il faudrait que un accord total soit trouvé au niveau de son salaire et que sa visite médicale soit un succès. Affaire à suivre.