Mercato - Juventus : L'offre de transfert a été envoyée pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 27 août 2021 à 17h15 par La rédaction

Désirant absolument rapatrier Cristiano Ronaldo, Manchester United a fait une première proposition concrète à à la Juventus.

Avec celui de Kylian Mbappé, c’est le dossier qui anime la fin du mercato. Cristiano Ronaldo, qui a déjà dit au revoir à ses coéquipiers de la Juventus et quitté Turin, s'est envolé vers une nouvelle destination et se trouve actuellement à Lisbonne. Si Manchester City faisait office de favori pour accueillir le Portugais, c’est désormais le rival Manchester United qui tient la corde afin d'enrôler le quintuple Ballon d’Or. Pour recruter Ronaldo, les Red Devils vont devoir se montrer convaincants auprès des dirigeants de la Juventus.

Manchester United propose 28M€ à la Juve !