Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Plus qu’une seule option pour remplacer Kylian Mbappé ?

Publié le 27 août 2021 à 13h30 par G.d.S.S.

Alors que le transfert de Kylian Mbappé vers le Real Madrid semble se préciser au fil des heures, le PSG semble avoir enchainé les échecs dans ses prises de contact pour Gabriel Jesus et Richarlison. Ce qui laisse à penser que Mauro Icardi assurera sa succession…

Kylian Mbappé au Real Madrid, ça brûle ! Après une première offre de 160M€ repoussée par le PSG, le club merengue est revenue à la charge ces dernières heures en proposant cette fois-ci un montant de 170M€ + 10M€ de bonus pour l’attaquant français, et le Qatar aurait donc décidé d’entamer des négociations avec les dirigeants espagnols. Mais une question se pose désormais, maintenant que Mbappé semble se rapprocher de la sortie : qui assurera sa succession à la pointe de l’attaque du PSG pour épauler Neymar, Lionel Messi et les autres ? Leonardo a tenté quelques manœuvres en catastrophe.

Richarlison et Gabriel Jesus approchés par le PSG, mais…

Ce vendredi matin, deux noms sont sortis dans la presse brésilienne pour la succession de Kylian Mbappé : Richarlison (24 ans, Everton) et Gabriel Jesus (24 ans, Manchester City), des profils qui intéresseraient beaucoup le PSG dans cette dernière ligne droite du mercato estival. Néanmoins, le couperet est rapidement tombé sur ces deux dossiers puisque les Citizens n’auraient aucune intention de laisser filer Gabriel Jesus, et ce malgré l’arrivée imminente de Cristiano Ronaldo en provenance de la Juventus. Et quant à Richarlison, son entraîneur Rafael Benitez s’est montré très clair ce vendredi en conférence de presse : « L’intérêt du PSG pour Richarlison ? Nous n'envisageons pas de le vendre. J'espère qu'il marquera beaucoup de buts pour nous cette saison », a clairement indiqué le technicien espagnol. Le PSG semble donc en passe de se faire recaler pour ses deux plans B après Mbappé, et il ne semble donc rester qu’une seule option viable pour assurer la succession de l’attaquant tricolore.

Icardi relancé par le départ de Mbappé ?

En effet, faute de trouver son bonheur sur le marché des transferts qui n’offrira plus tellement d’opportunités à seulement quelques jours de la fin du mercato estival, le PSG pourrait être obligé de se tourner vers une solution en interne : Mauro Icardi. Le buteur argentin, même s’il sort d’un exercice 2020-2021 relativement décevant avec le club de la capitale, reste un élément qui avait été recruté pour la coquette somme de 55M€ il y a seulement un an, et son profil de pure numéro 9 pourrait faire l’affaire aux côtés de Neymar, Lionel Messi ou encore Angel Di Maria. À moins d’un gros rebondissement dans les prochains jours, Icardi pourrait donc être le successeur de Kylian Mbappé au PSG.