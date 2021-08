Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une première réponse pour la succession de Mbappé !

Publié le 27 août 2021 à 12h45 par La rédaction

Intéressé par Richarlison afin de prendre la relève de Kylian Mbappé, le PSG vient d’être refroidi par Rafael Benitez, l’entraîneur d’Everton.

Alors que la fin du mercato approche à grands pas, Leonardo n’a d’autre choix que d’improviser pour préparer la succession de Kylian Mbappé. L’attaquant parisien ne serait plus très loin du Real Madrid, ce qui pousse le directeur sportif du PSG à lui trouver un successeur. Parmi les noms qui reviennent, on retrouve Richarlison. Très performant sous le maillot d’Everton en Premier League, l’international brésilien a aussi gagné sa place de titulaire en sélection. Et sa relation avec Neymar pourrait être un plus pour le PSG…

« Nous n'envisageons pas de le vendre »