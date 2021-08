Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme sortie d'Anelka sur les envies de départ de Kylian Mbappé !

Publié le 27 août 2021 à 12h10 par La rédaction mis à jour le 27 août 2021 à 12h11

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé avec le PSG semblerait être plus que jamais incertain, Nicolas Anelka s'est exprimé sur la situation du joueur de 22 ans et ne comprend pas forcément son choix de rejoindre le Real Madrid.

Le feuilleton Kylian Mbappé suscite de nombreuses réactions sur la planète football. En fin de contrat en 2022 avec le PSG, le Français refuserait toujours de prolonger son contrat. Une situation qui pousserait Paris à envisager toutes les possibilités, comme révélé par le10sport.com. De son côté, le Real Madrid est passé à l'attaque en ayant soumis une deuxième offre de 180M€ aux dirigeants parisiens, bonus inclus. Pour l'ancien attaquant du Real et du PSG Nicolas Anelka, la décision finale appartient bien à Kylian Mbappé.

« À sa place, je serais resté un de plus »