Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre dans le feuilleton Mbappé !

Publié le 27 août 2021 à 11h15 par H.G.

Alors qu’il est annoncé que le Real Madrid et le PSG négocient au sujet d’un transfert de Kylian Mbappé, toutes les informations parues ces dernières heures ne seraient pas avérées.

Et si la seconde offre du Real Madrid pour Kylian Mbappé était la bonne ? Pour rappel, il a été annoncé à l’unanimité dans la presse ce jeudi que le club madrilène a formulé une proposition chiffrée à 170 M€ plus 10 M€ de bonus au PSG pour s’attacher les services de l’international français à un an du terme de son contrat. Et selon les informations de RMC Sport et de L’Equipe , cette offre, qui sera la dernière du club espagnol, aurait conduit le club parisien à rompre sa posture inflexible et à accepter d’ouvrir des négociations au sujet d’un transfert de Kylian Mbappé.

Aucune discussion entre le PSG et le Real Madrid