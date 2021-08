Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente un gros coup pour la succession de Mbappé !

Publié le 27 août 2021 à 9h15 par H.G.

Alors que le PSG pourrait perdre Kylian Mbappé dans les prochaines heures, le club de la capitale se pencherait sur le profil d’un attaquant de Manchester City.

Ce n’est plus une illusion, Kylian Mbappé pourrait bien quitter le PSG dans les prochaines heures. En effet, après une seconde offre formulée par le Real Madrid chiffrée à 170 M€ plus 10 M€ de bonus, les deux clubs seraient entrés en négociation d’après les informations dévoilées par RMC Sport et L’Equipe . Toute la question est maintenant de savoir comment ces échanges évolueront mais, de son côté, le PSG semble déjà se préparer à remplacer Kylian Mbappé.

Une offre pour Gabriel Jesus ?