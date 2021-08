Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Florentino Pérez a tout donné pour Kylian Mbappé !

Publié le 27 août 2021 à 6h15 par Th.B.

Président du Real Madrid, Florentino Pérez aurait formulé sa deuxième et ultime offre au PSG pour le transfert de Kylian Mbappé puisque les 180M€ proposés bonus compris, ne devraient pas être revus à la hausse. Explications.

Ces dernières heures, le feuilleton Kylian Mbappé est passé à la vitesse supérieure vu qu’une offre de 180M€ comprenant deux fois 10M€ de bonus aurait été formulée au PSG par la direction du Real Madrid. Comme l’a fait savoir Leonardo mercredi pour RMC Sport, seule une offre répondant aux critères de la direction parisienne serait étudiée puis éventuellement acceptée par les dirigeants et ls propriétaires du PSG. Et bien qu’elle ne soit pas validée par la direction parisienne comme il l’a fait par la suite savoir sur son compte Twitter , le journaliste Frédéric Hermel a fait passer un message clair sur les ondes de RMC jeudi soir pour l ’After Foot.

« Le PSG a compris que le Real n’irait pas au-delà de la somme »