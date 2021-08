Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce projet colossal qui peut tout changer au PSG…

Publié le 27 août 2021 à 6h00 par Th.B.

En plus de Kylian Mbappé qui pourrait arborer la tunique merengue dès cette saison, le Real Madrid compterait compliquer encore plus les plans du PSG avec Erling Braut Haaland et Paul Pogba l’été prochain.

Les jours se suivent et ne ressemblent pas dans le feuilleton Kylian Mbappé. Alors qu’il y a peu son départ semblait totalement être hors de question du point de vue de la direction du PSG, tout aurait subitement changé ces derniers jours et comme le10sport.com vous l’a révélé le 25 août, les dirigeants parisiens préparent le départ de Mbappé et plus particulièrement sa succession avec Robert Lewandowski cet été ou Erling Braut Haaland en cas de départ libre l’été prochain. Comme la presse espagnole l’a confié jeudi soir par le biais de Marca , un accord se confirmerait entre le Real Madrid et le PSG pour un transfert à hauteur de 180M€, bonus compris.

Mbappé, la partie émergée de l’iceberg ?