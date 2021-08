Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a tenté un coup de dernière minute avec Mbappé !

Publié le 27 août 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que Kylian Mbappé semble se diriger vers un départ, le PSG aurait toutefois tenté de le retenir in extremis. En vain.

« On a fait deux offres importantes à Kylian : une au niveau des tops joueurs de l’effectif il y a deux mois et une au-dessus de ces joueurs très récemment. On veut lui prouver qu’il est un joueur important, au centre du projet, mais pas au-dessus du projet ». Leonardo l'a assuré, le PSG a tout tenté pour conserver Kylian Mbappé en lui proposant deux offres de prolongation. Une information confirmée par le journaliste de RTL Philippe Sanfourche qui révèle que le PSG a fait une nouvelle offre à Kylian Mbappé en comprenant que le Real Madrid préparait son offre.

«Paris est revenu vers le joueur avec une nouvelle proposition de contrat»