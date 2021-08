Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé reçoit un énorme avertissement !

Publié le 27 août 2021 à 5h15 par A.M.

Alors que Kylian Mbappé souhaite quitter le PSG, Bruno Salomon lui rappelle qu'il n'est pas si évident que cela de quitter le club de la capitale.

Après avoir reçu une offre du Real Madrid pour Kylian Mbappé, Leonardo a confirmé que son attaquant souhaitait quitter le PSG dès cet été : « Kylian Mbappé a envie de partir, ça me semble clair. Si le Real Madrid fait une offre, ça me semble clair… Moi je donne une position, qui, je pense, est claire pour tout le monde. On ne peut pas, la dernière semaine du mercato changer nos plans. S’il a envie de partir, on ne va pas le retenir, mais c’est à nos conditions ». Cependant, Bruno Salomon tient à lui rappeler que ce n'est pas toujours facile de quitter le PSG.

«Ce n’est pas si simple que ça de partir du Paris Saint-Germain»