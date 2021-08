Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce terrible indice sur la division au sein du clan Mbappé !

Publié le 27 août 2021 à 1h15 par H.G.

Alors que le PSG a longtemps tenté de prolonger le contrat de Kylian Mbappé, le club de la capitale aurait un temps trouvé un accord avec le père du joueur.

L’hypothèse d’un départ de Kylian Mbappé d’ici au 31 août est plus que jamais crédible. En effet, le Real Madrid est passé à l’attaque en formulant une première offre chiffrée à 160 M€ refusée par le PSG et devrait revenir à la charge dans les prochaines heures avec une proposition revue à la hausse. Et tout ce feuilleton actuel a pour conséquence le fait que l’international français de 22 ans n’ait pas voulu prolonger son contrat expirant le 30 juin 2022 dans la capitale française. Pourtant, un accord dans cette optique avait été trouvé il y a quelques semaines…

Kylian Mbappé a dit non à un accord trouvé par son père !

En effet, le journaliste Abdellah Boulma indique sur son compte Twitter qu’un accord pour une prolongation avait été trouvé au printemps dernier entre le PSG et Wilfried Mbappé, le père de l’attaquant français. Problème, Kylian Mbappé aurait ensuite émis son veto sur ce possible renouvellement de son bail. Cela explique donc le fait que certaines informations étaient parues à l’époque au sujet de positions qui se rapprochaient entre l’entourage du joueur et le club parisien. En réalité, c’était donc le père qui était en faveur d’un nouveau contrat, mais pas Kylian Mbappé.