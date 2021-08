Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le terrible aveu de Puel sur le mercato...

Publié le 27 août 2021 à 0h30 par La rédaction

L'ASSE n'a pas été très active sur le marché des transferts. Claude Puel est revenu sur cette absence de recrutement en conférence de presse.

Les problèmes financiers de l'ASSE auront pesé lourd dans la balance. Aux départs de Kévin Monnet-Paquet, Mathieu Debuchy, Jessy Moulin, Rayan Souici ainsi qu'aux retours de prêt de Panagiotis Retsos, Pape Cissé et Anthony Modeste ont succédé... uniquement des retours de prêt de jeunes joueurs (Mickael Nadé et Aleksandros Katranis notamment). Aucune arrivée que cela soit en transfert payant ou libre.

Puel réaliste sur le mercato