Mercato - PSG : Cette énorme annonce sur l'offre finale du Real Madrid pour Mbappé !

26 août 2021

Alors que le PSG semblerait s’être résigné à accepter l’offre de 180M€ bonus compris du Real Madrid, le président Florentino Pérez ne souhaitait pas aller au dessus de cette proposition selon Frédéric Hermel.

Et si le transfert de Kylian Mbappé était annoncé ce vendredi ? Marca a révélé ce jeudi soir que le feuilleton Mbappé devrait connaître son épilogue dans les prochaines heures puisque le PSG et le Real Madrid seraient tout proches de trouver un terrain d’entente pour le transfert de l’attaquant du Paris Saint-Germain qui ne veut pas prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022. Ces dernières heures, le Real Madrid aurait proposé une offre de 180M€ bonus compris. Et cette proposition aurait été prise en considération avant d’être acceptée.

« Le PSG a compris que le Real n’irait pas au-delà de la somme »