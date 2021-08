Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar en pleine réflexion pour Kylian Mbappé ?

Publié le 26 août 2021 à 21h30 par Th.B.

Bien que la deuxième proposition du Real Madrid n’atteigne pas les 200M€ réclamés par le PSG, les dirigeants parisiens étudieraient ladite offre pour le transfert de Kylian Mbappé.

Le PSG prendrait à présent en considération une vente de Kylian Mbappé d’ici la fin du mercato. Et ce n’est pas Leonardo qui dira le contraire, en atteste sa déclaration à RMC Sport dans la journée de mercredi. « Si on a refusé l’offre ? Oui, on a dit non verbalement. Mais on ne retient personne. Si quelqu’un veut partir et que nos conditions sont satisfaites, on verra. Mais on a créé un rêve avec nos joueurs cet été, et on ne laissera personne le détruire. On considère l’offre comme très loin de ce que Kylian représente aujourd’hui ». Pour beIN SPORTS , le président Nasser Al-Khelaïfi a assuré jeudi soir que la position du PSG restait inchangée et qu’il faudrait de ce fait que le Real Madrid augmente considérablement sa première offre avoisinant les 160M€ refusée par le Paris Saint-Germain.

Le PSG passerait au crible la 2ème offre du Real Madrid !