Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'incroyable prise de position de Mbappé en interne !

Publié le 26 août 2021 à 21h10 par A.M.

Au cœur de toutes les spéculations pour son avenir, Kylian Mbappé serait extrêmement serein puisque quel que soit l'issue de ce dossier, il sera heureux.

L'avenir de Kylian Mbappé prend une toute autre tournure depuis quelques jours. Et pour cause, le PSG a refusé une première offre du Real Madrid estimé à 160M€, et Leonardo a confirmé dans la foulée les velléités de départ de son attaquant : « Kylian Mbappé a envie de partir, ça me semble clair. Si le Real Madrid fait une offre, ça me semble clair… Moi je donne une position, qui, je pense, est claire pour tout le monde. On ne peut pas, la dernière semaine du mercato changer nos plans. S’il a envie de partir, on ne va pas le retenir, mais c’est à nos conditions ». Mais le Champion du monde afficherait une grande sérénité en interne.

Mbappé décide seul... et se prépare à toutes les options