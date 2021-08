Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gabriel Jesus recruté pour remplacer Mbappé ? La réponse !

Publié le 27 août 2021 à 10h15 par H.G.

Alors que le PSG aurait songé à enrôler Gabriel Jesus, cette piste n’aurait que très peu de chances d’aboutir pour le club parisien.

Possiblement sur le point de perdre Kylian Mbappé, qui n’a jamais été aussi proche de rejoindre le Real Madrid si l’on en croit tous les échos parus dans la presse, le PSG semble maintenant s’activer pour enrôler son successeur. Dans cette optique, deux pistes ressortent dans les médias ces dernières heures. La première est celle menant à l’attaquant d’Everton Richarlison, la seconde est celle menant à Gabriel Jesus. Pour le second cité, une offre aurait même déjà été faite par le PSG à Manchester City. Mais l’idée ne devrait pas aller plus loin que cela…

Gabriel Jesus ne devrait pas rejoindre le PSG