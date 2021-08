Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Verratti est au courant pour l’avenir de Mbappé !

Publié le 28 août 2021 à 10h10 par A.C.

Marco Verratti, milieu de terrain du Paris Saint-Germain, semble avoir parlé à son coéquipier Kylian Mbappé.

Il ne reste plus que quelques jours avant la fin du mercato estival et tous les yeux sont tournés vers Kylian Mbappé. Ce dernier ne souhaite toujours pas prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, qui se termine dans moins d’un an. Son objectif est clair, puisque Mbappé souhaite rejoindre le Real Madrid et ne semble pas être pressé, puisque si un transfert n’est pas conclu cet été tout pourrait se boucler à partir du 1er janvier prochain. Sur le 10sport.com, nous vous avons toutefois révélé que sous l’impulsion de l’émir du Qatar le PSG a soumis une nouvelle offre de contrat à Mbappé.

« Nous sommes très amis, même en dehors du terrain. On a parlé, mais cela restera entre nous