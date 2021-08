Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle sortie énigmatique d'Ancelotti sur Mbappé !

Publié le 29 août 2021 à 9h15 par A.M.

Alors que le feuilleton Mbappé bat son plein, Carlo Ancelotti esquive les questions à ce sujet, préférant se concentrer sur les prestations de son équipe.

L'issue du feuilleton Mbappé est attendue par toute l'Europe. En effet, le PSG n'a toujours pas répondu à le seconde offre du Real Madrid qui avoisine les 180M€, dont 10M€ de bonus. Un ultimatum aurait même été fixée au club parisien qui a jusqu'à lundi soir pour donner sa réponse. Le silence du PSG est d'ailleurs interprété comme un manque de respect du côté du Real Madrid. Interrogé à ce sujet après la victoire contre le Betis Séville (1-0), Carlo Ancelotti préfère éviter de répondre aux questions sur Kylian Mbappé.

Ancelotti esquive les questions sur Mbappé