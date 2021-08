Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid... Cette grande annonce sur la position de Mbappé !

Publié le 29 août 2021 à 8h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé refuserait de prolonger avec le PSG pour pouvoir signer au Real Madrid. Malgré tout, s'il devait rester une saison de plus à Paris, le Français le ferait avec plaisir car il se sentirait comme un poisson dans l'eau dans le groupe de Mauricio Pochettino.

Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année d'engagement avec le PSG, Kylian Mbappé aurait décidé de ne pas prolonger pour rejoindre le Real Madrid cet été ou en 2022. Conscient de la situation, le Real Madrid aurait offert deux offres successives dernièrement : une première d'environ 160M€ et une seconde de près de 180M€. Malgré tout, le PSG ne perd pas espoir et tente toujours de prolonger Kylian Mbappé. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'émir du Qatar a d'ailleurs demandé à Nasser Al-Khelaïfi d'augmenter son offre de 25M€ net annuels pour convaincre Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé serait heureux de rester une saison de plus au PSG