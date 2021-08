Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman fait une grande annonce sur l'avenir d'une pépite !

Publié le 29 août 2021 à 7h00 par La rédaction

Convié à trouver une porte de sortie, Ilaix Moriba est toujours un joueur du FC Barcelone. Et toute cette situation autour de son avenir qui s'éternise agace Ronald Koeman.

Le dossier Ilaix Moriba traîne ces derniers temps du côté du FC Barcelone. Le milieu de terrain a refusé de prolonger son contrat en Catalogne, qui court jusqu'en juin 2022, ce qui a agacé les dirigeants blaugrana qui auraient menacé l’Espagnol de vivre une saison en tribunes si sa situation ne se réglait pas avant le 31 août. Et après Leipzig, c’est Tottenham qui s’est positionné sur le joueur de 18 ans.

« Les clubs qui le veulent doivent payer l'argent que notre club demande »